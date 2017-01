Gossip, Higuain e la bella spadista: 'flirt' su Instagram

06/01/2017 10:01

GOSSIP HIGUAIN FIORDELISI / E' capitato un po' a tutti di innamorarsi sui social network: un amore platonico o qualcosa in più ed anche Gonzalo Higuain è caduto nella 'trappola'. L'attaccante argentino infatti si è imbattutto nella bella spadista italiana, Antonella Fiordelisi, promessa della scherma nostrana. Il bianconero ha anche contattato privatamente la giovane parlando e scherzando in chat fino a chiedere qualche scatto 'in più' rispetto a quelli presenti sulla sua pagina Instagram.

La cosa è diventata subito di dominio pubblico tanto da scatenare le reazioni sui social fino all'intervento della ragazza, che su Facebook scrive: "Con Higuain ci siamo sentiti un paio di volte sulla chat di Instagram, e la nostra è stata una conversazione scherzosa e goliardica. Non volevo sicuramente offenderlo, anche perché i malati sono altri e non sicuramente Higuain che con me si è comportato in modo educato e mai inopportuno. Mi scuso con lui, non era sicuramente mia intenzione offenderlo ne' creare inesistenti gossip: la mia è stata una semplice battuta. Da sportiva volevo aggiungere che ho imparato una lezione da questa esperienza: bisogna stare molto attenti alle parole che si usano sui social, spesso buttate lì in modo scherzoso e bonario".

O.P.