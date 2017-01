Calciomercato Juventus, Masina sulla lista della spesa se parte Evra

06/01/2017 09:29

CALCIOMERCATO JUVENTUS MASINA / Calciomercato.it vi ha parlato della situazione di Evra alla Juventus con l'ipotesi Manchester United, il terzino non è infatti sicuro della propria permanenza in bianconero. Tra le possibili alternative oggi il 'Corriere dello Sport' lancia anche Adam Masina del Bologna. Troppo costosi infatti Darmian e De Sciglio come alternative, mentre l'esterno dei rossoblu potrebbe essere un po' più facile da strappare. Trattativa però impostata per la prossima stagione, mentre nell'immediato qualora il francese dovesse realmente partire si cercherà un'altra soluzione.

O.P.