Calciomercato Napoli, poker di pretendenti per Tonelli

CALCIOMERCATO NAPOLI TONELLI / Napoli, è arrivato il momento di Lorenzo Tonelli? Il difensore ex Empoli spera in una maglia da titolare contro la Sampdoria alla ripresa del campionato di Serie A dopo le festività natalizie, ma le voci di calciomercato Napoli su un suo possibile addio non accennano ad interrompersi.

Sulle tracce del giocatore ci sono diversi club italiani, alla ricerca di un difensore affidabile e regolare nel suo rendimento sul calciomercato: alla finestra, per Tonelli, ci sono la Fiorentina, il Genoa, il Sassuolo ed il Torino.

