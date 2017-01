Calciomercato Milan, chi fa spazio a Keita? Niang e Bacca a rischio

06/01/2017 09:19

CALCIOMERCATO MILAN KEITA / Anche in attesa di sviluppi societari il mercato del Milan per adesso è bloccato. Due degli obiettivi principali in questo momento sono Keita e Badelj, entrambi profili molto graditi a mister Montella. Specialmente l'attaccante della Lazio è un nome caldo, ma il Presidente Lotito è chiaro e per il senegalese vuole almento 30 milioni di euro, cifra sotto la quale non è possibile scendere. Prezzo alto che quindi deve essere pagato sacrificando qualche elemento della rosa: il primo indiziato sembrerebbe Niang anche considerando la zona di campo che lo accomuna con il biancoceleste. Più complesso, ma garantirebbe anche più soldi l'addio di Carlos Bacca: se arriva la proposta giusta può dire addio.

O.P.