Calciomercato Juventus, sguardo al futuro: per l'attacco anche Dolberg

06/01/2017 09:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOLBERG / La Juventus guarda già oltre il calciomercato di gennaio e nello specifico ha già iniziato a programmare l'inserimento di nuovi giovani nella rosa. Donnarumma, Caldara e non solo sono i nomi che circolano attorno ai bianconeri: alcuni certi, alcuni in arrivo ed altri da tempo accostati, ma per i quali sarà necessario un lungo lavoro, calzante il caso del portierino del Milan. Non saranno quindi passate inosservate a Vinovo le prestazioni di Kasper Dolberg, attaccante 19enne dell'Ajax che ha già fatto girare la testa alle difese olandese oltre alle big di mezza Europa.

Alto, rapido ed estremamente tecnico, il biondo danese ha già dimostrato di avere le qualità necessarie per sfondare anche al di là della Eredivisie. I suoi numeri d'altronde sono già buoni considerando l'età, ma la maturazioni non puà che essere ancora ben lontana. Un gran bel profilo quello del ragazzo nordico, che tuttavia deve lavorare ancora molto.

Calciomercato Juventus, Dolberg da prendere: concorrenza inglese

Il calciomercato Juventus ancora non si è mosso in maniera concreta per Dolberg, ma una stella così splendente è senza dubbio sui taccuini della dirigenza bianconeri, sempre attenta ai talenti in giro per il mondo. La concorrenza per il centravanti però sarà senza dubbio spietata: la Premier League infatti ha girà le antenne puntate su Amsterdam, Chelsea e Manchester City in patria sono segnalate come quelle maggiormente attive su giovane.

O.P.