Calciomercato Roma, Massara a Londra: riecco Obiang

06/01/2017 08:50

CALCIOMERCATO ROMA OBIANG / Il calciomercato Roma invernale 2017 prosegue su un doppio binario: la ricerca di un attaccante in grado di sostituire il partente Juan Manuel Iturbe e Mohamed Salah (impegnato in Coppa d'Africa con il suo Egitto) e la caccia ad un rinforzo a centrocampo. Il blitz a Londra del direttore sportivo giallorosso Massara è servito a portare avanti i discorsi di calciomercato per Musonda del Chelsea (fresco di rientro in Inghilterra dopo la parentesi in prestito al Betis Siviglia) e Deulofeu dell'Everton, oltre che per Soufiane Feghouli del West Ham. Ma non solo. In mediana, infatti, è tornato di moda a Trigoria il nome di un 'vecchio' obiettivo giallorosso: si tratta di Pedro Obiang, mediano ex Sampdoria attualmente in forza al West Ham.

Calciomercato Roma, tutti i nomi per il centrocampo

La Roma, alla ricerca di un centrocampista da aggiungere alla rosa attualmente a disposizione di Luciano Spalletti non perde di vista Pedro Obiang e le altre alternative che offre il mercato: la lista degli obiettivi spazia da Milan Badelj, che non ha fretta in merito ad un suo eventuale possibile futuro lontano dalla Fiorentina (ed è corteggiato anche da Inter e Milan), a Lorenzo Pellegrini, per il quale l'agente Giampiero Pocetta ha confermato in esclusiva a Calciomercato.it l'interesse di molti club, passando per Lucas Torreira della Sampdoria, su cui c'è la forte concorrenza dalla Spagna del Siviglia. Infine, Joao Moutinho rappresenta un'occasione per Roma ed Inter.

Luciano Spalletti, ieri, ha dichiarato: "Mi fa piacere dire fin da subito che a me la squadra piace com'è. Me la sono cercata e credo in questa squadra. Qualcuno ha detto che non siamo in un numero tale da poter reggere le tre competizioni, ma io credo che se non succede qualcosa di particolare riusciremo a sopperire. Poi, se qualcuno, come successo con Iturbe, vuole andare a fare un'esperienza diversa bisogna accontentarli, ma poi quelli che partiranno andranno assolutamente sostituiti. Diciamo che in questo momento può passare qualche situazione corretta, potrebbe essere poi da portare a casa proprio per rafforzare numericamente la squadra perché queste unità di cui disponiamo non sono molte".

S.D.