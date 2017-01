Calciomercato Juventus, mani su Donnarumma: affare già fatto?

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

06/01/2017 08:25

CALCIOMERCATO JUVENTUS DONNARUMMA / Le mani della Juventus su Gigio Donnarumma. A rilanciare l'indiscrezione sul possibile clamoroso trasferimento è l'edizione odierna de 'La Repubblica', secondo cui, in ambienti vicini alla Juve, si darebbe addirittura l'affare di calciomercato Juventus già per fatto. L'operazione di calciomercato - assicura il quotidiano - potrebbe avvenire già a luglio (ma l'ipotesi è complicata): almeno 40 milioni per il cartellino e 5 milioni netti all'anno al giocatore (contratto quadriennale) sono le cifre minime dell'affare.

Calciomercato Juventus, l'ombra bianconera sul futuro di Donnarumma

Il Milan, da par suo, è convinto di riuscire a far leva sul sentimento d'appartenenza di Donnarumma e conta di rinnovare il contratto del giovane portiere al compimento dei suoi 18 anni per disinnescare la strategia di Mino Raiola, apparentemente pronto ad agitare lo spettro del divorzio a parametro zero nel 2018 per scatenare un'asta internazionale sul suo 'gioiello' (c'è anche il Real Madrid).

L'amministratore delegato e direttore generale bianconero Beppe Marotta, recentemente, aveva chiuso la porta ufficialmente ad un eventuale approdo di Gianluigi Donnarumma a Torino: "Altri acquisti alla Pjanic o alla Higuain? Abbiamo aumentato la potenza di fuoco e quindi l'area sportiva può fare investimenti molto importanti. Abbiamo voglia di continuare su quella strada, mixando equilibri economici e obiettivi sportivi. In estate un colpo da 80 milioni? Dobbiamo rispettare certi equilibri, ma vogliamo collocarci tra le migliori squadre al mondo. Donnarumma? Siamo abili nel prendere giovani, ma non vogliamo creare problematiche ed il discorso non ci riguarda".

Nelle scorse ore, Ignazio Abate aveva tranquilizzato i tifosi rossoneri: "Gigio è giustamente diventato un beniamino dei tifosi, però lui ha sempre trasmesso l'amore per questa maglia e per questi colori. E secondo me, e penso anche secondo lui, non si vede con un'altra maglia addosso in Italia. Son tranquillo per quello che riguarda Gigio, credo che resterà per tanti anni con noi".