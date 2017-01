Calciomercato Lazio, Keita: 30 milioni o nulla! Due grandi alternative

06/01/2017 08:30

CALCIOMERCATO LAZIO KEITA / Il giocatore che anima il calciomercato della Lazio nella finestra invernale è senza dubbio Keita Balde Diao. L'attaccante dei biancocelesti dopo il caos estivo e la permanenza alla corte di mister Inzaghi si è rilanciato alla grande nella stagione in corso, tanto da attirare anche l'interesse di alcune compagini. Il Milan si è registrato come la maggior pretendente in questo momento, ma dal canto suo il Presidente Lotito è irremovibile: Keita se ne va solamente con un'offerta molto alta. Se negli ultimi giorni quindi si respirava un clima di fiducia dalla sponda rossonera, secondo il 'Corriere dello Sport', la posizione dei capitolini non si sarebbe invece ammorbidita. Il senegalese lascerà la Lazio solamente per una proposta da circa 30 milioni di euro, altrimenti si tornerà a discutere il rinnovo di contratto ed eventualmente si riparlerà di cessione in estate. Keita d'altronde dopo le difficoltà è tornato ad essere un capitale notevole per la Lazio che logicamente non è intenzionata a privarsi del suo talento ed a maggior ragione non vuole fare sconti in caso di cessione.

Calciomercato Lazio, tesoretto Keita: El Ghazi e Gomez i colpi?

Non va comunque escluso a priori che il calciomercato Lazio possa essere finanziato da subito con l'addio di Keita: se il Milan decidesse di dare il via libera all'offerta giusta, i laziali non si opporranno. Le possibili alternative non mancano ed il nome caldo è da qualche tempo quello di Anwar El Ghazi, 21enne esterno dell'Ajax, che piaceva proprio al 'Diavolo' fino a poco tempo fa. Con il 'tesoretto Keita' però la Lazio potrebbe anche andare all'assalto di Alejandro Gomez: il 'Papu' è seguito da mezza Serie A, ma con del contante fresco la pista diventerebbe più concreta, nonostante sia dura prenderlo a gennaio.

O.P.