Galatasaray, ESCLUSIVO: rescissione per Ontivero

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

06/01/2017 01:17

ESCLUSIVO RESCISSIONE ONTIVERO / Sta per giungere al termine l'avventura di Lucas Ontivero al Galatasaray. Voluto fortemente da Roberto Mancini, che lo ha elogiato anche in un'intervista dello scorso giugno, l'attaccante argentino è reduce dal prestito - l'ultimo di una lunga serie - al Montreal Impact. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, in questi giorni il giocatore e il suo agente hanno trattato la rescissione con il club turco, ottenendo lo svincolo con dicotto mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto (30 giugno 2018) e anche un indennizzo economico.