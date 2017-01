06/01/2017 00:22

COPPA DEL RE ATHLETIC BILBAO BARCELLONA / Va all'Athletic Bilbao l'andata degli ottavi di finale di Coppa del Re. La squadra basca ha battuto, tra le mura amiche, il Barcellona per 2 a 1. Le reti che hanno deciso il match sono state messe a segno da Aduriz e Williams. Nel secondo tempo il solito Messi ha riaperto i giochi in vista del ritorno.

Athletic Bilbao-Barcellona 2-1

25' Aduriz, 28' Williams, 52' Messi (B)