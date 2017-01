Calciomercato Juventus, ecco il dopo Evra

06/01/2017 00:11

CALCIOMERCATO JUVENTUS KOLASINAC / In casa Juventus è scoppiato il caso Evra. Il futuro del terzino francese fa discutere molto in queste ore tanto che i bianconeri starebbero sondando il mercato alla ricerca di un possibile sostituto. Se per giugno resta sempre caldo il nome di De Sciglio, a gennaio - secondo quanto riportato da 'Sky Sport' - la 'Vecchia Signora' potrebbe decidere di puntare su Sead Kolašinac. Il terzino bosniaco, in forza allo Schalke 04, ha un contratto in scadenza il prossimo giugno.

Prima di puntare sul classe '93 la Juventus cercherà di capire cosa ne sarà di Evra, per il quale la pista Manchester United sembra al momento molto fredda.

M.S.