Calciomercato Juventus, Zaza chiede tempo al Valencia

05/01/2017 23:45

CALCIOMERCATO JUVENTUS ZAZA / Il futuro di Zaza è ancora in dubbio, tra Valencia e un possibile ritorno in Italia. L'opzione Liga resta in piedi, nonostante l'addio di Prandelli, che l'aveva voluto fortemente. Quest'oggi c'è stato un incontro tra la dirigenza spagnola e quella bianconera, con il Valencia che, come riportato da 'Sky Sport', avrebbe chiesto anche Evra.

Intanto Zaza ha chiesto qualche giorno per riflettere, tenendo anche conto delle parole di suo padre dei giorni scorsi. Questi aveva infatti sottolineato come la scelta estera non fosse partita da loro. C'è infatti la voglia di tornare in Italia. Nei prossimi giorni si saprà di certo di più sul futuro dell'ex Juve e Sassuolo.

