06/01/2017 01:15

CALCIOMERCATO FIORNETINA KALINIC SEFEROVIC/ Non solo Calleri per il dopo Kalinic per la Fiorentina. I 'viola', in caso di partenza del bomber croato, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', potrebbero decidere di riportare a casa Haris Seferovic. Il calciatore, attualmente all'Eintracht Francoforte, ha vestito la maglia della Fiorentina nelle stagioni 2010-2011 e 2012-2013.

M.S.