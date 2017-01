05/01/2017 23:33

CALCIOMERCATO PALERMO SILVA / Rinforzo in attacco per il Palermo. I rosanero hanno messo le mani su Stefan Silva. Il calciatore svedese classe '90 del Sundsvall, di origini cilene, sarà in Sicilia la prossima settimana per svolgere le visite mediche.

M.S.