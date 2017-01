Calciomercato Inter, agente Gagliardini: "Non parliamo con altri club. Problema di fuso"

05/01/2017 23:17

CALCIOMERCATO INTER GAGLIARDINI / Gagliardini è sempre più vicino all'Inter. Le altre squadre sono al momento tagliate fuori. Ad affermarlo è l'agente del centrocampista dell'Atalanta, Riso: "Ci sarà un incontro lunedì o martedì - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Aspettiamo l'Inter e non parliamo con altri club. La trattativa non si è mai bloccata, c'è solo un problema di fuso orario. Il ragazzo è tranquillissimo".

GOMEZ - "E' un'istituzione a Bergamo. Ogni anno diventa più forte e ne parleremo certamente più avanti con il club".

PETAGNA - "Si sono avvicinati parecchi club ma per l'Atalante è incedibile. Hanno in progetto di crescere con lui"

JUVENTUS - "Con Paratici Abbiamo parlato di altro, non solo di Caldara".

