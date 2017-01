Calciomercato Napoli, Insigne verso la Ternana

05/01/2017 22:40

CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / Roberto Insigne non è riuscito a trovare spazio nel Napoli di suo fratello Lorenzo. Sarri lo ha allenato a Dimaro, per poi scegliere di farlo restare in rosa, consentendogli di allenarsi con i big della prima squadra.

Sembra ora arrivato il momento di lasciare la piazza partenopea, così da giocare con continuità. Questa potrebbe trovarla alla Ternana, che sembra vicina a chiudere l'accordo per il prestito, stando a quanto riportato da 'Sky Sport'. Sembra dunque pronto a tornare in serie B, dove troverà ad allenarlo una vecchia conoscenza del Napoli, Benny Carbone.

L.I.