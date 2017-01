Chievo, Dainelli sulla pista cinese: "Per farmi partire servirebbe..."

05/01/2017 22:15

CALCIOMERCATO CHIEVO CINA DAINELLI / Nella giornata di oggi Dario Dainelli è intervenuto nella conferenza stampa di rito, alla vigilia del match di serie A in programma domenica. Si è parlato anche di mercato, col difensore che ha tenuto tutto il tempo il sorriso sul volto, mentre la stampa ipotizzava per lui la pista cinese: "Penso d'essere troppo vecchio per la Cina. Per questioni familiari poi potrei spostarmi dall'altra parte del mondo soltanto per un'offerta che penso non possa arrivare".

RITIRO - "No, dopo l'infortunio non ci ho pensato. Ero arrivato a 399 presenze in serie A. Volevo continuare anche solo per una questione statistica".

L.I.