05/01/2017 20:46

CALCIOMERCATO SAMPDORIA / Il profilo di Matias Silvestre fa gol al Torino, anche se questa trattativa sembra non poter condurre a nulla di concreto. Stando a quanto riportato da 'Sky Sport' infatti, il difensore sarebbe in procinto di firmare il rinnovo di contratto, in scadenza quest'estate, con la Sampdoria.

L.I.