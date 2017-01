05/01/2017 20:34

CHELSEA TIFOSO LACRIME / Il web si è commosso per un tifoso del Chelsea, Dave che, a 76 anni, ha ricevuto per la prima volta in vita sua una maglia del suo club del cuore in regalo. I suoi parenti lo riprendono mentre scarta il regalo e, commuovendo tutti, lui non riesce a trattenere le lacrime. L'ennesima prova, qualora ce ne fosse bisogno, che il calcio è qualcosa che va ben oltre lo sport.

L.I.