05/01/2017 20:10

NIZZA BALOTELLI / Attraverso il proprio profilo Instagram Mario Balotelli ha pubblicato un video nel quale lo si vede passeggiare per le strade di Parigi. La punta lancia un messaggio ai propri tifosi e una frecciatina al Psg: "Qui siamo a Parigi ma non dimenticate che là, in vetta, c'è il Nizza".

L.I.