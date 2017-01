05/01/2017 19:55

CALCIOMERCATO GENOA SANOGO / Non solo cessioni. Il Genoa pensa anche agli acquisti e, come riporta 'Sky', avrebbe già iniziato i contatti con lo Young Boys per Sekou Sanogo, centrocampista classe '89. Il calciatore ivoriano può essere la pedina giusta da regalare a Juric dopo l'addio di Rincon. Dopo tanti anni in Svizzera, Sanogo potrebbe quindi tentare l'avventura italiana.

M.D.A.