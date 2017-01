Inter, de Boer torna a parlare: "Ho subito ricevuto offerte"

05/01/2017 19:33

INTER DE BOER / L'ex tecnico dell'Inter, Frank De Boer, è tornato a parlare del progetto nerazzurro naufragato, conclusosi con il suo esonero. Ecco le dichiarazioni rilasciate a 'Fox Sports': "Sono rammaricato, soprattutto perché ho deluso i miei collaboratori. Il tecnico è quello che guadagna di più, che è in copertina. Alle sue spalle c'è però sempre uno staff che lavora duro. Fare le valigie dopo appena 85 giorni è fastidioso a ogni livello".

MERCATO - "Sono giunte offerte dopo due giorni dall'addio all'Inter. Sono state recapitate al mio procuratore, Guido Albers. In quel momento non avevo però alcuna voglia di ascoltarle. Avevo appena rotto con una società di caratura mondiale come l'Inter...".

L.I.