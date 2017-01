Calciomercato Inter, Carli fa chiarezza: "Nessuna trattativa per Gabigol"

05/01/2017 19:39

CALCIOMERCATO INTER CARLI / Marcello Carli, direttore sportivo dell'Empoli, ha parlato dei mercato dei toscani e del possibile interesse verso alcuni calciatori dell'Inter: "Dimarco è un giocatore dell’Empoli. Sta crescendo ma deve fare un grande girone di ritorno - le sue parole a 'passioneinter.com' - E' molto giovane e ha Pasqual davanti che è un maestro, ma siamo tanto contenti di lui. Contatti con Gabigol? Assolutamente no. Smentisco una trattativa per Gabigol: non abbiamo mai parlato con l’Inter e al momento non c’è stato nessun contatto. Gnoukouri e Manaj? Vale lo stesso discorso fatto per Gabriel Barbosa. Parliamo di due giovani molto interessanti, ma per ora non sono profili da noi seguiti".

M.D.A.