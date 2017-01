05/01/2017 19:21

EVERTON LOOKMAN / L'Everton ha ufficializzato attraverso i propri social network l'arrivo di Ademola Lookman, ala mancina classe '97. Il giocatore, ormai ex Charlton, cambia casacca per una cifra decisamente alta, data la categoria dalla quale proviene, la League One. Il suo cartellino è costato 12 milioni di euro, segnando un record. Il 19enne ha firmato un contratto per i prossimi quattro anni.

L.I.