Calciomercato Inter, Gagliardini si avvicina: "Sono tranquillo". E intanto si allena a parte

05/01/2017 18:59

CALCIOMERCATO INTER GAGLIARDINI / Nuove indizi, che ormai sembrano fare più di una prova. Roberto Gagliardini è sempre più vicino all'Inter ed oggi, al centro sportivo di Zingonia, il centrocampista classe '94 si è allenato a parte, non lavorando dunque con i compagni dell'Atalanta. Lavoro differenziato, mentre il resto della squadra preparava la sfida con il Chievo di domenica. Segnalo piuttosto chiaro: il tecnico Gasperini guarda già oltre Gagliardini. E proprio al termine della seduta, ai microfoni di 'Premium Sport' il giocatore viene sollecitato sull'Inter e replica: "Sono tranquillo".



L'affare dovrebbe andare in porto all'inizio della prossima settimana, con l’a.d. Liu Jun e del consigliere Steven Zhang che rientreranno in Italia.



L.P.