Calciomercato Inter, il Sassuolo accelera per Ranocchia

05/01/2017 18:38

CALCIOMERCATO INTER - Come è noto, oltre al Palermo anche il Sassuolo ha messo nel mirino Andrea Ranocchia, individuato come il sostituto ideale di Acerbi sul quale prosegue il suo pressing il Leicester City di Ranieri. Per ora i neroverdi resistono ma con l'offerta giusta, l'ex Chievo e Milan potrebbe traslocare in Inghilterra. Per non farsi trovare impreparati, i dirigenti emiliani - secondo quanto sostenuto da Gazzetta.it - avrebbero avviato i contatti sia con il club nerazzurro che con l'agente del giocatore. Ora, resta soltanto da capire se ogni tassello del puzzle andrà al suo posto.

F.S.