Calciomercato Napoli, rinnovo Ghoulam: c'è ancora distanza tra le parti

05/01/2017 18:28

CALCIOMERCATO NAPOLI - La lunga lista delle pretendenti al cartellino di Faouzi Ghoulam (tra le altre Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Chelsea) continua a sperare. Tarda infatti ad arrivare il rinnovo di contratto col Napoli per il 25enne esterno algerino, in scadenza con i campani nel giugno del 2018. Stando a quanto riferito da 'Sportmediaset' infatti, tra le parti ci sarebbe ancora distanza: il giocatore chiede un ingaggio di 2,5 milioni di euro, il club azzurro è per il momento fermo sui 2. Le parti torneranno comunque presto a trattare per trovare l'intesa defintiva.

F.S.