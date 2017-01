Calciomercato Roma, Spalletti fa i conti: "Squadra ok, ma siamo pochi. Se vendiamo..."

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

05/01/2017 18:18

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI / Intervistato da 'Sky Sport 24', il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, ha fatto il punto sulle ultime in casa giallorossa, tra le news di campo ed il calciomercato Roma. Ecco le parole raccolte da Calciomercato.it: "La squadra mi piace com'è, ma se qualcuno parte va sostituito. Le unità di cui disponiamo non sono molte".

Calciomercato Roma, Spalletti: "Squadra ok, ma siamo pochi"

NUOVO ANNO - "Quando ero piccolo i miei nonni mi dicevano che ciò che fai il primo dell'anno lo fai tutto l'anno e allora noi abbiamo pensato di allenarci e andare fortissimo. E questi abbiamo cercato di non farli essere i giorni dopo le vacanze, ma farli diventare l'inizio di quelle possibilità e di quelle giornate che poi ti metteranno a disposizione 365 mini-trofei. E se noi riusciremo a portare a casa il nostro piccolo trofeo giornaliero, in fondo all'anno avremo fatto dei numeri importanti. Non debbono esistere giorni precedenti o successivi, ma devono diventare un ipotetico piccolo trofeo da portare a casa, ma bisogna lavorare in maniera seria, corretta e giusta. Anche di cercare di guarire con un giorno prima dell'infortunio, non portare vicende personali nello spogliatoio e altro. Questo porterà a migliorare tanti aspetti. Bisogna avere l'avidità di portare a casa tutti questi mini-trofei".

GIOCARE DURANTE LE FESTE? - "Quando parli con i giocatori rispondono sempre allo stesso modo, che giocare a calcio piace e fare le partite è una cosa che li attrae moltissimo. Quello che fa la differenza secondo me è la partecipazione del pubblico. Se noi andiamo a vedere le partite infrasettimanali non c'è molta partecipazione negli stadi. È vero che in tv le danno tutte e tutti le vedono, però a loro piace il contatto fisico ed il calore dei tifosi, e questo va nel senso di dover fare degli stadi addobbati a festa. Se riusciremo a riportare le famiglie allo stadio sarà ancora più bello e sarà sempre un piacere giocare anche a Natale".

OBIETTIVI - "Abbiamo fatto numeri importanti, ora dobbiamo tradurli nella nostra piattaforma di partenza. Dobbiamo essere bravi a partire da lì. Se riusciremo a migliorare potremo fare qualcosa di importante. Obiettivo personale? Riuscire a fare meglio dell'anno scorso, e vorrà dire andare molto vicino a riuscire a vincere qualcosa".

PROBLEMI IN TRASFERTA - "Sicuramente passa lì il salto di qualità. Ora abbiamo quasi tutte trasferte, se non ci faremo trovare pronti e non faremo passi in avanti a partire da domenica per noi sarà dura. Ma per quello che ho visto in questi giorni, ci sono ragazzi che sono venuti a lavorare in una maniera molto seria e penso che questa sia la strada giusta".

GENOA - "Se riusciremo a sostenere la squadra da un punto di vista di forza e di pressione proprio fisica, perché il Genoa ha messo sotto la più forte, poi quando la partita diventerà giocabile sarà tutto più facile, però l'impatto sarà molto fisico ed importante".

MERCATO - "È un tema profondo. Mi fa piacere dire fin da subito che a me la squadra piace com'è. Me la sono cercata, credo in questa squadra. Qualcuno ha detto che non siamo in un numero tale da poter reggere le tre competizioni, però io penso che se non succede qualcosa di particolare riusciremo a sopperire. Poi noi siamo stati bravi in questo periodo a sopperire alle assenze, poi se qualcuno come successo con Iturbe vuole andare a fare un'esperienza diversa bisogna accontentarli, ma poi quelli che partiranno andranno assolutamente sostituiti. E diciamo in questo momento che può passare qualche situazione corretta, potrebbe essere poi da portare a casa proprio per rafforzare numericamente la squadra perché queste unità di cui disponiamo non sono molte".