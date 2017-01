Calciomercato Fiorentina, agente Babacar: "Ha voglia di giocare. Vediamo se Kalinic..."

05/01/2017 18:00

CALCIOMERCATO FIORENTINA - Forse per via dello scarso utilizzo, Khouma Babacar non è stato convocato dalla Nazionale senegalese per la Coppa D'Africa. Non stupisce che - in pieno calciomercato - si parli quindi di un suo possibile addio alla Fiorentina. Ipotesi che però, il suo agente, tende ad allontanare, ai microfoni di 'Radio Sportiva': "Ha voglia di giocare e i sette gol fatti fin qui confermano una media realizzativa super, siamo sulla media di Icardi. In questa finestra credo che resterà alla Fiorentina, ma vediamo cosa succede con Kalinic attirato dalla Cina", le parole del procuratore dell'attaccante, Patrick Bastianelli.

F.S.