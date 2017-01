Carpi, UFFICIALE: Comi ceduto in prestito

06/01/2017 03:46

CARPI COMI PRO VERCELLI / Gianmario Comi lascia il Carpi per andare in prestito alla Pro Vercelli. A comunicarlo è stato il club biancorosso con una nota sul suo sito: "Il Carpi FC 1909 comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive di Gianmario Comi alla FC Pro Vercelli a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2017 con obbligo di opzione in favore del club piemontese in caso di sua permanenza in Serie B al termine della stagione corrente".

M.D.A.