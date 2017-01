Calciomercato Juventus, iniziata la riunione con il Valencia

05/01/2017 17:58

CALCIOMERCATO JUVENTUS ZAZA / Nonostante le dimissioni di Cesare Prandelli, Simone Zaza rimane il grande obiettivo di mercato del Valencia. Il ds del club spagnolo, Garcia Suso Pitarch, è sbarcato a Milano per tentare di sbloccare la trattativa con la Juventus e, secondo 'Superdeporte', sarebbe proprio in questi minuti riunito con la dirigenza bianconera. Il nodo del contendere è la forma del trasferimento. I bianconeri vorrebbero inserire un obbligo di riscatto, mentre il club spagnolo sta spingendo per un prestito con diritto di riscatto. Nel vertice si sta parlando anche di Hernanes, che resta tuttavia una pista difficile.

