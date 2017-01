Calciomercato Juventus, occhi in Sudamerica: 15 nomi sul taccuino

05/01/2017 17:32

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Marotta e Paratici alla ricerca di nuovi talenti. Il calciomercato Juventus è sempre attivo nello scoprire i campioni del futuro per accaparrarseli a prezzi modici. Così, prossimamente gli osservatori bianconeri potrebbero volare in America per il Sudamericano Under 20, vetrina perfetta per i giovani calciatori che si vogliono mettere in mostra. Nel mirino bianconero, oltre a Rodrigo Bentancur (già bloccato con un'opzione esercitabile entro il 30 aprile) e il brasiliano Rogerio (di proprietà juventina), ci saranno tanti altri talenti.

Come riporta 'Tuttosport', sarebbero almeno 15 i nomi segnati sul taccuino della Juve. La Nazionale più seguita è l'Argentina, che vanta diversi campioncini che fanno gola a molti club: si tratta di Ezequiel Barco (trequartista di 17 anni), Tomas Conechny (prima punta 18enne del San Lorenzo), Nahuel Molina (terzino 19enne del Boca Juniors) e Kevin Macallister dell'Argentinos Juniors. Tra i calciatori seguiti con maggior attenzione, inoltre, ci sono anche Nicolas Schiappacasse (attaccante uruguagio dell’Atletico Madrid B), Maycon (mediano brasiliano del Corinthians), Richarlison della Fluminense, Pervis Estupiñan del Granada B, Jordan Sierra (19enne dell'Ecuador), Jaime Carreño (Universidad Catolica) e Mateo Cassierra (giovane promessa colombiana dell'Ajax).

Intervistato da Calciomercato.it, Guglielmo Acri, ex direttore sportivo di Pescara e Ternana, ci parlò dei tanti giovani in Sudamerica. Da Romero a Lo Celso, passando per Delgadillo e Rikemberg: nelle prossime finestre di calciomercato svariati campioncini potrebbero sbarcare in Europa.

