Juventus, lady Bonucci sbotta su Instagram: "Sono stufa!"

05/01/2017 17:35

MOGLIE BONUCCI INSTAGRAM / Attacco frontale, uno sfogo pesante contro i tifosi troppo 'pressanti'. Martina Maccari, moglie del difensore della Juventus Leonardo Bonucci, sul suo profilo Instagram sbotta con un messaggio chiaro e diretto che sta facendo il giro del web: "Attenzione attenzione. Non so se nella mia faccia vedete sembianze di mio marito o di addetto al merchandising Juventus, comunque: mi avete stufato!!! Non organizzo incontri, non faccio da cameraman, fotografa o pr, tantomeno da 'c'è posta per te' Io sono io lui è lui. E, fatevi i selfie o compratevi un bastore" si legge nel post, accompagnato da una didascalia che rincara la dose: "La direzione. #regolatevi #fatevoi". I tifosi, da parte loro, non l'hanno ovviamente presa benissimo e sono passati al contrattacco rispondendo nei commenti.



L.P.