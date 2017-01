Calciomercato Juventus, ecco come cambia la difesa se parte Evra

Giovanni Albanese

05/01/2017 17:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS EVRA / La cessione di Patrice Evra indebolirebbe la Juventus sul piano dell’esperienza, ma cambierebbe poco le carte in tavola sul tema tattico. Il terzino francese si è guadagnato in questi anni un ruolo importante all’interno dello spogliatoio, facendo da riferimento per molti giovani e suonando la carica pubblicamente quando necessario. In campo, invece, è stato relegato quest’anno a fare il vice Alex Sandro e quando chiamato in causa, in alcune circostanze, non ha particolarmente brillato.



Nel caso andasse via in questa sessione di gennaio – soluzione che sembra sempre più concreta – la Juventus potrebbe anche non stravolgere le proprie strategie di calciomercato. Tutt’altro. Alex Sandro, dall’inizio della stagione a oggi, è cresciuto tanto anche in fase difensiva e questo potrebbe spingere Allegri a trovare in casa il suo vice.

Calciomercato Juventus, Evra in partenza? Ecco come cambia la difesa di Allegri

La soluzione più concreta sarebbe quella di fare scalare Chiellini sulla corsia di sinistra, soluzione che darebbe la possibilità di spingere più sulla parte opposta del campo (con Lichtsteiner, con Dani Alves o addirittura con Cuadrado) e riproporre, una volta rientrato Bonucci, la BBC, roccaforte dei bianconeri nelle ultime stagioni. La mancata partenza di Asamoah per la Coppa d’Africa, inoltre, consente di comprendere bene nel frattempo quanto il centrocampista potrebbe dare in quel ruolo in caso di necessità.

Potrebbe essere anche una buona occasione per Federico Mattiello, che dopo il recupero dall’infortunio ha mostrato una buona condizione con la Primavera. Semmai, la partenza di Evra potrebbe portare a una concreta accelerata al rinnovo contrattuale per un altro anno di Lichtsteiner, così da spostare a fine anno ogni discorso relativo al futuro dello svizzero e invertire da destra a sinistra l’assenza di un terzino naturale in lista Champions. Insomma, se in presenza di reali opportunità, la sensazione è che il calciomercato Juventus difficilmente si butterà a capofitto nella ricerca di sostituto di Evra, per il quale al momento non risulta comunque concreta l'ipotesi di ritorno al Manchester United.