Serie A, la cronaca di Sassuolo-Torino 0-0

08/01/2017 15:00

DIRETTA SERIE A SASSUOLO TORINO - Una delle delusioni della Serie A ed una delle sorprese. Sedicesima contro ottava. Di Francesco contro Mihajlovic. Questo ed altro è Sassuolo-Torino, tra i match delle 15 del 19esimo turno della Serie A. Per i padroni di casa è necessario tornare a vincere per ritrovare un po' di fiducia: è da 4 turni infatti che i neroverdi non riescono a conquistare i 3 punti. I granata invece, dopo tre sconfitte, sono tornati al successo contro il Genoa, in casa, lo scorso 22 dicembre prima della sosta natalizia. Sulla carta favorita proprio la formazione di Mihajlovic ma le statistiche vedono gli emiliani in vantaggio per 2-1 negli ultimi 5 scontri diretti (2 i pareggi).

FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Lirola, Letschert, Acerbi, Peluso; Aquilani, Sensi, Ragusa; Ricci, Defrel, Politano. All. Di Francesco

TORINO (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Obi; Falque, Belotti, Ljajic. All. Mihajlovic

Classifica: Juventus 42; Roma 38; Napoli 38*; Lazio 34; Milan 33; Inter 33*; Atalanta 32; Torino 28; Fiorentina 27; Udinese 25*; Chievo 25; Sampdoria* 23; Genoa 23; Cagliari 23; Bologna 20; Sassuolo 17; Empoli* 17; Palermo* 10; Crotone 9; Pescara 9. *Una partita in più