Napoli, Strinic: "Pavoletti già uno di noi. A Madrid ce la giochiamo"

05/01/2017 16:24

NAPOLI STRINIC / Napoli al lavoro per iniziare al meglio la seconda parte di stagione. Gli azzurri fra pochi mesi saranno impegnati tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Di tutto questo, e molto altro, ha parlato Ivan Strinic, che con l'assenza di Ghoulam (impegnato con la Coppa d'Africa) sarà il titolare della fascia sinistra: "Il Real è tra le migliori squadre d'Europa, ma ci vuole tanto tempo per giocare questa partita - le sue parole a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Sarri ha ragione, pensiamo solo alla prossima gara. Con il Real sarà una partita bellissima, ma non è vero che non ci sono chance. Ci giocheremo le nostre carte, soprattutto è importante fare bene nella gara d'andata a Madrid. Modric e Kovacic? Sono due grandi calciatori, soprattutto Modric è una bravissima persona".

LA SAMP - L'obiettivo primario al momento è pensare soltanto alla Sampdoria, prossimo avversario: "In questa settimana abbiamo lavorato bene, ci stiamo preparando per la partita che ci aspetta sabato - prosegue il terzino - La Samp è una buona squadra, con ottimi giocatori soprattutto in attacco. Noi faremo di tutto per vincere la partita. Sarri ha dato una grandissima mano per realizzare questo gioco".

PAVOLETTI - Gli azzurri per ora si godono l'arrivo del nuovo attaccante, primo acquisto del calciomercato invernale: "Leonardo è già uno di noi, è un bravo ragazzo - spiega Strinic - Speriamo che possa fare il meglio. Ha grandi qualità. E' ancora giovane ed ha un grande talento. Spero che quest'anno giochi di più".

SARRI - Il tecnico ha plasmato il Napoli a sua 'immagine e somiglianza'. Strinic commenta: "Ci urla sempre 'linea alta, linea alta!' e vuole un gioco veloce con pochi tocchi. E' molto bravo. I complimenti di Prandelli? E' una cosa bella per la società, per il mister e per tutti i giocatori. Dobbiamo continuare così. Perchè ho scelto la numero 3? E' il numero che indossa di solito l'esterno sinistro, anche in nazionale indosso il 3. Prima al Dnipro avevo il 17, ma qua non era possibile e ho scelto il 3. Il Capitano non mi avrebbe dato la 17. Marek è qui da tanti anni, è un calciatore bravissimo e anche come persona".

M.D.A.