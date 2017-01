Serie A, la cronaca di Lazio-Crotone 1-0

08/01/2017 15:00

DIRETTA SERIE A LAZIO CROTONE - Il tabellone della 19esima giornata della Serie A offre un inedito Lazio-Crotone, di scena all'Olimpico di Roma. Le due formazioni non si sono mai incontrate in precedenza. La formazione di Simone Inzaghi viene dalla sconfitta - prima della sosta - sul campo dell'Inter: nonostante questo, è una delle note positive di questa prima parte di stagione. Difficilissimo invece l'impatto con la massima serie per i calabresi: i ragazzi allenati da Davide Nicola sono ultimi in classifica (insieme al Pescara), riuscendo a mettere in cascina appena 9 punti in 18 giornate.



FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Marchetti; Basta, de Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic; Lombardi, Immobile, Luis Alberto. All. Inzaghi.

CROTONE (4-3-3): Festa; Sampirisi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Crisetig, Barberis; Stoian, Falcinelli, Trotta. All. Nicola.

Classifica: Juventus 42; Roma 38; Napoli 38*; Lazio 34; Milan 33; Inter 33*; Atalanta 32; Torino 28; Fiorentina 27; Udinese 25*; Chievo 25; Sampdoria* 23; Genoa 23; Cagliari 23; Bologna 20; Sassuolo 17; Empoli* 17; Palermo* 10; Crotone 9; Pescara 9. *Una partita in più