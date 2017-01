Calciomercato West Ham, Bilić non molla Defoe!

06/01/2017 02:00

CALCIOMERCATO WEST HAM - Il West Ham non molla per Jermain Defoe. Anche se il Sunderland ha rifiutato l'offerta di 6 milioni di sterline per il 34enne attaccante inglese, gli 'Hammers' non hanno alcuna intenzione di arrendersi. Secondo quanto riferito dal tabloid britannico 'The Sun', nella sua edizione online, la formazione londinese ha chiesto ai dirigenti dei 'Black Cats' di fare il prezzo del giocatore per assicurarsene il cartellino. Slaven Bilić, tecnico del West Ham, lo ritiene l'elemento adatto per completare il pacchetto avanzato a sua disposizione.

F.S.