Calciomercato Roma, MEGA offerta per Manolas!

05/01/2017 15:03

ROMA MANOLAS MANCHESTER UNITED / Il rinnovo che tarda ad arrivare e la necessità di fare cassa per improntare un mercato in entrata convincente rendono il calciomercato Roma più vulnerabile di fronte ad offerte importanti per Kostas Manolas. Il difensore greco è da tempi non sospetti nel mirino delle big inglesi, ma il club giallorosso farà di tutto per evitare una cessione dolorosissima nel corso del mercato di gennaio, anche perché Vermaelen non è ancora in grado di dare troppe garanzie dal punto di vista fisico. Il centrale 25enne, insieme ad Antonio Rüdiger, Radja Nainggolan e Leandro Paredes è tra i calciatori giallorossi maggiormente appetiti nel Vecchio Continente e quasi sicuramente una sua cessione verrà presa seriamente in considerazione al termine della stagione in corso, a men che non arrivi un'offerta veramente irrinunciabile.

Cessione Manolas, offerta MOUstruosa

Le tentazioni sono tuttavia sempre dietro l'angolo e l'ultima porta il nome dei 'Red Devils'. Secondo 'The Sun', infatti, José Mourinho avrebbe presentato un'offerta da circa 38 milioni di euro per il difensore greco, visto il momentaneo ripensamento sul fronte Lindelöf. Arrivato nella Capitale italiana nell'estate del 2014, Manolas ha disputato 106 partite con la maglia giallorossa, gonfiando la rete avversaria in due occasioni. Il suo contratto con la Roma scade a giugno 2019.

D.T.