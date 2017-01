Calciomercato Napoli, Mertens sul rinnovo: "Niente ancora"

05/01/2017 15:09

CALCIOMERCATO NAPOLI - Gli ultimi rumors di mercato parlano di un imminente accordo tra Dries Mertens e il Napoli per il prolungamento del contratto ancora in corso (in scadenza nel giugno del 2018). Oggi l'edizione online de 'Il Mattino' riporta una battura del folletto belga, rilasciata durante la sua visita al carcere minorile di Nisida: "Il mio rinnovo? Niente ancora", ha risposto ai cronisti presenti l'ex attaccante del PSV.

F.S.