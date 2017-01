Calciomercato, D'Amico: "Campioni in Cina? Ognuno ha un prezzo..."

05/01/2017 14:52

CALCIOMERCATO SERIE A CINA / Andrea D'Amico fa il punto sul calciomercato estero. La sessione invernale è appena iniziata ma già da tempo il calcio cinese sta guardando in Europa per acquistare campioni. Così, anche il calcio nostrano è finito nel mirino degli osservatori orientali. Il procuratore ed esperto di mercato ha spiegato: "Hanno scoperto il calcio come valore globale di investimento, ma anche di rappresentanza e che garantisce visibilità - le sue parole a 'Tuttosport' - E, di fatto, la Cina è già uno dei protagonisti più importanti in casa nostra visto che, con l’acquisizione di Infront, attraverso la gestione dei diritti tv è diventata il più importante finanziatore della Serie A. E’ chiaro che ogni giocatore ambisca a un top club, ma poi ognuno ha un prezzo...".

FAIR PLAY - "I cinesi possono spendere soldi senza dover sottostare alle regole del fair play finanziario mentre qui in Europa le norme sono molto severe. Non credo sia opportuno penalizzare chi ha maggiori possibilità di spesa, soprattutto in questo periodo storico. Non vorrei che fosse penalizzata la Cina, piuttosto che vengano riviste le regole del Fair Play qui in Europa".

CALCIO GLOBALE - "Cinesi? Nessun timore, anzi: seguo con attenzione e con favore queste novità. Si tratta di realtà economicamente e imprenditorialmente molto forti: mi sembra positivo che investano da noi. E poi, ormai, il mondo è globale: senza più frontiere soprattutto per quanto riguarda l’economia. Gli affari sono affari. Senta, in Premier League il 45 per cento delle squadre sono di proprietà straniere e nessuno se ne lamenta. Anzi, proprio quello inglese è diventato il campionato più richiesto al mondo. Ciò che conta sono i capitali, nel calcio come in qualsiasi altra azienda".

MLS - "Diversa è la situazione della Major League USA dove tutto si muove secondo le logiche codificate di un business condiviso e ben regolamentate. Ma non bisogna commettere l’errore di pensare che l’arrivo cinese possa offuscare la crescita calcistica USA: alle scorse finali c’erano 150 mila persone e se ci fosse stata disponibilità di biglietti sarebbero state il triplo. La Major League è una realtà consolidata e solida economicamente, la Cina è una realtà spinta dallo stato: una differenza non da poco".

