05/01/2017 14:31

CALCIOMERCATO PALERMO ATALANTA / Oscar Hiljemark potrebbe lasciare il Palermo in questa sessione di mercato. Il centrocampista svedese, come riportato dal suo intermediario, piace molto all'Atalanta: "Non c’è stato nessun sorpasso dello Spartak Mosca per giocatore, la voce è infondata - ha detto Gianluca Fiorini a 'italiacalcio24.it' - L’Atalanta resta l’unico vero club in trattativa”.

M.D.A.