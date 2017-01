05/01/2017 14:15

CALCIOMERCATO GENOA PINILLA / Mauricio Pinilla pronto a ripartire dal Genoa. Il forte attaccante ormai ex Atalanta ha chiuso l'accordo con club ligure (contratto di un anno e mezzo) e oggi è già arrivato in città. Alle 14,30 svolgerà il primo allenamento sotto la guida di Juric. Per il suo trasferimento si attende soltanto l'annuncio ufficiale.

M.D.A.