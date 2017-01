06/01/2017 01:32

ASTON VILLA JOHNSTONE / Tutto pronto per il cambio in porta all'Aston Villa. Con Pierluigi Gollini in uscita e sempre più vicino all'Inter, il club di Birmingham si è già assicurato il sostituto. E' ufficiale, infatti, l'ingaggio in prestito di Sam Johnstone, classe '93 che arriva dal Manchester United.



L.P.