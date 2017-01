Calciomercato Atalanta, Conti: "Ora le big non mi interessano, sto bene qui"

05/01/2017 13:23

CALCIOMERCATO ATALANTA CONTI / Mentre sembra avvicinarsi sempre di più la cessione di Roberto Gagliardini, l'Atalanta incassa parole incoraggianti da un altro dei suoi gioielli. Andrea Conti, laterale classe '94 di proprietà dei nerazzurri, in occasione di un evento con i tifosi ha respinto le voci di mercato: "Sicuramente fino a giugno non si parlerà di Conti da un'altra parte. Penso solo al campo e a fare bene con questa maglia. Fino a giugno resto sicuramente, e ciò non significa che poi andrò via. Le attenzioni di certi club non possono che fare piacere e sono uno stimolo per migliorarsi, ma ora non mi interessano" le parole riportate da 'La Gazzetta dello Sport'.



L.P.