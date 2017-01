Calciomercato Inter, si continua a lavorare per Santon-Samp: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

05/01/2017 13:17

CALCIOMERCATO INTER SANTON SAMP - Inter e Sampdoria continuano a lavorare per Davide Santon. L'esterno, che può giocare indifferentemente a destra o a sinistra, non ha trovato spazio con l'arrivo del nuovo allenatore nerazzurro Stefano Pioli e nel suo futuro potrebbero esserci proprio i blucerchiati di Marco Giampaolo, che nel frattempo potrà contare sul nuovo arrivo Bartosz Bereszynski. Il 24enne terzino destro polacco è stato ufficialmente annunciato nella giornata di ieri e ha già sostenuto i primi allenamento con i suoi nuovi compagni.

Calciomercato Inter, Santon alla Samp: parti al lavoro

Mentre per il calciomercato Inter in entrata si fa il nome di Ricardo Rodriguez del Wolfsburg, operazione difficile per gennaio visto i vincoli del Financial Fair Play, in uscita c'è appunto Davide Santon. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, si sta ragionando su due possibili ipotesi di trattativa: un prestito oneroso con obbligo di riscatto o una cessione a titolo definitivo per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Ci vorrà ancora del tempo per capire quale sarà il futuro del 26enne prodotto del vivaio nerazzurro, ma la Sampdoria resta una pista da seguire con estrema attenzione.