Calciomercato Juventus, il Valencia non molla: vertice per Zaza

05/01/2017 13:10

CALCIOMERCATO JUVENTUS ZAZA / Le dimissioni di Cesare Prandelli non cambiano i piani. Simone Zaza è il grande obiettivo del Valencia per gennaio ed il club spagnolo è ancora al lavoro per cercare di arrivare all'attaccante della Juventus. Mentre in Inghilterra il manager del West Ham, Slaven Bilic, ha annunciato l'addio del giocatore, questa mattina, secondo 'Sky', il direttore sportivo del Valencia Jesús García Pitarch è sbarcato a Milano per parlare con i dirigenti bianconeri. La trattativa, dunque, resta in piedi.



L.P.