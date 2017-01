Calciomercato Inter, da Banega i soldi per sbloccare l'affare Rodriguez?

05/01/2017 12:50

CALCIOMERCATO INTER RODRIGUEZ / Ricardo Rodriguez è nel mirino dell'Inter, ma il Wolfsburg valuta il giocatore 20 milioni e non è disposto, ad oggi, a cederlo in prestito con diritto di riscatto. L'Inter, a causa del fairplay finanziario, al momento può completare operazioni solo con la formula sopracitata (si veda l'affare Gagliardini), ma secondo 'Tuttosport' l'eventuale cessione a gennaio di Ever Banega in Cina (a fronte di un'offerta da almeno 25-30 milioni di euro) potrebbe garantire al club nerazzurro le risorse economiche necessarie a sbloccare la trattativa con il Wolfsburg per il terzino svizzero, nel mirino anche del Paris Saint-Germain.

L'operazione Ricardo Rodriguez-Inter, ciò detto, resta di difficile realizzazione in questa sessione di mercato. Appare più facile, allo stato attuale, pensare ad un ritorno di fiamma per il prossimo giugno.

S.D.