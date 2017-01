Alessio Lento (@lentuzzo)

08/01/2017 19:45

VILLARREAL BARCELLONA LIVE LIGA - Sfida di altissimo livello quella in programma per la diciassettesima giornata del campionato spagnolo. Il Villarreal di Fran Escribá ospita il Barcellona di Luis Enrique: i padroni di casa sono in piena lotta per un posto in Champions League, i catalani cercano i tre punti per non perdere ulteriore terreno dalla capolista Real Madrid. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Madrigal'.