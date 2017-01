Calciomercato Inter, Eder spegne le voci: "Voglio restare e andare in Champions"

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

05/01/2017 12:15

CALCIOMERCATO INTER EDER / Eder si tira fuori dal calciomercato. Finito nella lista dei possibili sacrificati del calciomercato Inter a gennaio, l'attaccante italo-brasiliano, arrivato in nerazzurro dalla Sampdoria un anno fa, in un'intervista a 'Premium Sport' ha escluso un suo addio in questa sessione e rilanciato le sue ambizioni con la maglia interista: "In questo momento non voglio lasciare l'Inter. Terzo posto? Dobbiamo crederci".

Calciomercato Inter, Eder vuole restare

"La partita con l'Udinese è molto importante - esordisce Eder - Con l'arrivo di Delneri stanno facendo molto bene, sono una squadra tosta e in forma. Sarà difficile, ma dobbiamo andare a Udine per vincere. Noi stiamo lavorando bene. Da quando è arrivato, Pioli cura ogni minimo dettaglio. Abbiamo fatto tanti test fisici, abbiamo giocato il triangolare: ora serve continuità. Abbiamo dimostrato di riuscire a mettere in campo le idee del mister, ma ora non possiamo permetterci di sbagliare. Quando lavoriamo di gruppo e quando c'è la tensione giusta, siamo una squadra forte. Siamo forti".



L'attaccante nerazzurro, poi, si sofferma sugli obiettivi stagionali: "Terzo posto? Fino a che ci sono i punti a disposizione dobbiamo crederci, con 20 partite da giocare tutto può succedere. Se la squadra va bene, il singolo va bene. In attacco c'è tanta concorrenza, siamo in 7 per tre posti. Ma a volte è proprio chi non gioca che deve dare tutto, per stimolare i titolari: tutto contribuisce al bene della squadra".



Infine, la chiosa è sul suo futuro e le voci delle ultime settimane: "Ho sentito qualcosa, e ho parlato col mio procuratore. In questo momento non voglio lasciare la squadra, non voglio un altro trasferimento a gennaio. Sono concentrato, voglio fare bene qui".